УКБС вважає, що адмінзаходи Нацбанку посилять тінізацію валютного ринку

Асоціація «Український кредитно-банківський союз» (УКБС) стурбована використанням Національним банком України адміністративних заходів на валютному ринку і вважає, що вони можуть підсилити його тінізацію.

Про це йдеться в повідомленні УКБС.

Зокрема, в асоціації стурбовані тиском на банківські установи з боку НБУ, який загрожує штрафними санкціями і обмеженням здійснення операцій за окремими пунктами генеральних ліцензій у разі безпідставної відмови в продажу валюти за її наявності.

Асоціація відзначає, що банки продають валюту, яка надходить до каси, в обсязі, еквівалентному її купівлі. Наявні в банку кошти використовуються насамперед для забезпечення клієнтів необхідною валютою для погашення валютних кредитів, а також виконання зобов'язань перед вкладниками за валютними депозитами.

«Тому недоцільно розглядати банки як основний чинник формування попиту на валюту. Проблема в іншому - у збереженні високих девальваційних ризиків населення і низькій довірі до національної грошової одиниці, про що свідчать такі дані. Так, наприкінець вересня 2012 валютні депозити населення в загальному обсязі депозитів становили майже 50%. До того ж темп приросту доларових депозитів майже вдвічі перевищив приріст гривневих», - зазначається в повідомленні.

В УКБС вважають, що стабільність курсу повинна забезпечуватися не каральними адміністративними функціями, а зваженою валютною політикою та станом зовнішньоекономічних операцій країни.

В асоціації нагадали, що, відповідно до Закону України «Про Національний банк України», головною функцією НБУ є забезпечення стабільності національної грошової одиниці України, що є однією з основних складових підвищення до неї довіри населення.

Тому в УКБС вважають, що безпідставно звинувачувати банки у погіршенні ситуації на валютному ринку в умовах, коли є об'єктивні причини додаткового тиску на курс національної грошової одиниці.

«Використання подібних адміністративних заходів лише погіршить ситуацію, підштовхуючи девальвацію гривні, активізуючи спекулятивні процеси на «чорному» ринку валюти і підвищуючи недовіру з боку вкладників, валюту яким банки будуть змушені продавати під страхом штрафних санкцій та обмежень діяльності», - зазначає генеральний директор асоціації «Український кредитно-банківський союз» Галина Оліфер.

Нагадаємо, Нацбанк закликав населення повідомляти про факти відмови банків продавати валюту за її наявності у фінустанови.

НБУ зазначив, що за результатами перевірок до банків - порушників норм чинного законодавства України, в яких будуть виявлені факти безпідставної відмови в продажу валюти у разі її наявності, НБУ застосовуватиме жорсткі заходи впливу - від штрафів до обмеження здійснення операцій за окремими пунктами генеральних ліцензій.

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