НБУ вивчає ідею введення податку на продаж валюти

Національний банк України вивчає ідею введення податку на продаж валюти, хоча і визнає, що така норма є дуже дискусійною.

Про це 15 листопада заявила директор генерального департаменту грошово-кредитної політики Нацбанку Олена Щербакова на прес-конференції.

«Думки розділилися. Питання дискусійне. Можливо, є сенс дати можливість висловитися банкам, висловитися ринку. Принаймні ... ця норма готова для обговорення, її потрібно обговорювати», - сказала Е.Щербакова, коментуючи інформацію щодо можливого введення 15% податку на продаж іноземної валюти і 1% відрахування до Пенсійного фонду України.

Разом з тим, Щербакова уточнила, що дана інформація вирвана з контексту «конструкції», і для її обговорення необхідно презентувати всю програму.

У той же час директор департаменту заявила, що жодної офіційної інформації Нацбанк з цього приводу не давав.

Крім того, Щербакова висловила свою точку зору з приводу даної проблеми, давши зрозуміти, що влада може розглядати різного роду нестандарние рішення для стабілізапціі економічної ситуації.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня, до виборів у Верховною Раду, віце-прем'єр Сергій Тігіпко заявив, що Кабмін не готовий підтримати ініціативу Державної податкової служби про введення 3% збору до Пенсійного фонду з іноземної валюти у відношенні безготівкової валюти в межах торговельного обороту.

«Свого часу ми скасували збір при купівлі валюти, і цей крок був правильним. Сьогодні необхідно думати про подальші стимулюючі заходи і рішення. Поки введення (3% збору - ред.) не планується. Кабмін таке рішення не розглядав », - сказав С.Тігіпко.

У вересні заступник голови Державної податкової служби Андрій Ігнатов називав введення в Україні 3% пенсійного збору з безготівкових валютних операцій в числі нових податкових ініціатив, які проходять громадське обговорення.

Збір з безготівкових та готівкових валютних операцій в Україні було введено в 1998 році як тимчасовий захід. Через кілька років збір до Пенсійного фонду з купівлі-продажу валюти фізособами було скасовано. Однак збір з безготівкових валютних операцій проіснував до 2011 року. Правда, змінювалися лише ставки відрахувань. До 2006 року ставка становила 1,5%, потім скоротилася до 1,3%, в 2007 р. - до 1%, в 2008 р. - до 0,5%, а в 2009 р. - до 0,2%.