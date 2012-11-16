Курс гривні у 2013 році зросте до 8,3 грн за долар – експерт

Курс гривні до долара США зросте до показника 8,3 грн за долар наступного року, що підтверджують прогнозні розрахунки МВФ. Таку думку в коментарі УНІАН висловив економіст Віктор Лисицький.

«У 2012 році середньозважений курс гривні, за прогнозом МВФ, становитиме 8,03 за долар, а в 2013 р. – 8,3 грн за долар. Так, ймовірно, і буде», – сказав В. Лисицький.

За його словами, об'єктивних передумов навіть для нинішнього коливання гривні – немає, і Нацбанку слід було б перевірити, хто намагається нажитися на курсовій нестабільності, що насаджується штучно.

«Причин для різкого падіння (гривні - УНІАН) немає. Формально, курс широкого користувача відійшов від курсу Нацбанку давно, але лише на 2%. А те, що гойднули зараз – не що інше, як спроба заробити на непоінформованості громадян», - упевнений В. Лисицький. На його думку, Нацбанку слід було б вирахувати, хто розгойдує курс, проявити холоднокровність і попередити банки, щоб ті не бешкетували. Вже потім можна буде розібратися з тими, хто намагався заробити на дестабілізації ситуації в країні», - підкреслив експерт.

При цьому він зазначив, що заявлений перехід на плаваючий курс гривні – корисна і правильна практика, хоча й негативно сприймається в суспільстві. «І тут був би непоганим досвід тієї ж Польщі, коли встановлювалися обмежувальні показники, і це давало можливість прогнозувати ситуацію. Якщо сказати зараз: завтра гривня піде у вільне плавання, то, зрозуміло, почнеться ажіотаж. Тому краще за все збудувати деякі лінії показників, які досягатимуться поетапно», - сказав В. Лисицький.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 16 листопада, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,2370/8,2470, на 12:00 ціни впали до 8,1900/8,1970 грн/дол з 7,99/дол.

При цьому Асоціація «Український кредитово-банківський союз» (УКБС) заявила, що недоцільно розглядати банки як основний чинник формування попиту на валюту, а, крім того, безпідставно звинувачувати банки у погіршенні ситуації на валютному ринку в умовах, коли є об'єктивні причини додаткового тиску на курс національної грошової одиниці. На думку представників УКБС, згідно із Законом України «Про Національний банк України», головною функцією НБУ є забезпечення стабільності національної грошової одиниці України, що є однією з основних складових підвищення до неї довіри населення.