Євросоюз готовий дати Україні грошей на адмінреформу і облаштування кордонів

Брюссель. Європейський Союз готовий надати Україні фінансову і технічну допомогу у ряді сфер.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні українським журналістам заступник міністра закордонних справ України Андрій Олефіров після завершення 14-го засідання Комітету співробітництва Україна - ЄС.

“Ми наблизились до того, щоб у деяких напрямках залучити фінансову технічну допомогу, і, зокрема, це стосується таких сфер як облаштування кордонів, розвиток транскордонного співробітництва, здіснення адміністративної реформи”, - сказав він.

Заступник міністра не уточнив можливі суми фінансової допомоги.

Разом з тим, як стало відомо УНІАН від європейського дипломата, наближеного до переговорів, може йтися про надання 16 млн євро технічної допомоги на покращення управління кордонами в Україні, 20 млн євро – на здійснення реформи санітарної та фітосанітарної служби.

Фінансова технічна допомога надається Євросоюзом третім країнам на беззворотній підставі.