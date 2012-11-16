Прибуток банківської системи в жовтні становив 1 млрд грн, з початку року - 3,8 млрд грн

Прибуток банківської системи в жовтні 2012 р. становив 1 млрд грн, з початку року - 3,8 млрд грн (за 10 місяців 2011 року збиток системи становив 5,2 млрд грн). Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Доходи банків у січні-жовтні ц.р., порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшилися на 8% - до 124,424 млрд грн, в тому числі процентний дохід становив 97,627 млрд грн, комісійний дохід - 17,444 млрд грн.

Витрати зросли на 0,2% і становили 120,626 млрд грн, в т.ч. процентні витрати - 55,837 млрд грн, загальні адміністративні витрати - 29,768 млрд грн, відрахування в резерви - 21,011 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, збиток банків у вересні 2012 року становив 119 млн грн, хоча два попередні місяці були прибутковими (серпень - 653 млн грн, липень - 683 млн грн).

Довідка УНІАН. Банківська система України за підсумками 2011 року, порівняно з 2010 роком, скоротила збиток на 40% - до 7,708 млрд грн.