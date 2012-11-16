У НБУ обговорили можливість створення банку з китайським капіталом

Керівництво Національного банку і члени уряду України обговорили з китайськими інвесторами можливість створення в нашій країні банку із залученням китайського капіталу. Про це повідомляється на сайті регулятора.

У робочій зустрічі з української сторони брали участь голова Національного банку України Сергій Арбузов, міністр фінансів Юрій Колобов, міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк, міністр екології і природних ресурсів Едуард Ставицький, голова Державної служби геології і надр України Олег Проскуряков, народний депутат України Олег Малич, інші офіційні особи.

«Сторони обговорили можливість надходження інвестицій у банківську сферу України, зокрема, йшлося про створення в Україні банку із залученням капіталу китайських інвесторів, про розширення співпраці з китайськими банками тощо», - йдеться у повідомленні регулятора.

Головна мета зустрічі - обговорення нових спільних інвестиційних проектів у галузі сільського господарства, видобування корисних копалин і будівництва інфраструктурних об'єктів.

Девід Чоу, один з найвпливовіших китайських бізнесменів, власник групи компаній інвестиційного напряму в різних галузях економіки, політичний і громадський діяч, віце-президент Ради зовнішньої торгівлі Китаю, запевнив українських чиновників у своєму бажанні вести бізнес в Україні. Зокрема, він висловив зацікавленість у промисловій галузі, у сфері видобування мінеральних ресурсів, у сільському господарстві, будівництві інфраструктурних об'єктів і в банківській системі.