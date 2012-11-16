Експерт: дефіцит зовнішньої торгівлі за підсумками року може досягти 16 млрд дол.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за результатами цього року може досягти 16 млрд дол. Про це УНІАН повідомила головний економіст інвестиційної компанії Dragon Capital Олена Білан.

"Хоча неенергетичний імпорт продовжить знижуватися, істотного покращення зовнішньоторговельного сальдо найближчими місяцями ми не чекаємо", - відзначила вона.

За словами експерта, у вересні продовжилося зниження експорту сталі, хоча темпи падіння сповільнилися до -11% рік проти року з -16% у серпні. Як відзначила О.Білан, падіння обсягів експорту зафіксоване і в інших ключових групах товарів, включаючи машинобудування, хімію, і нафтопереробку, але було частково компенсовано зростанням експорту зерна і соняшникової олії. З боку імпорту, за словами експерта, позитивним сигналом стало скорочення імпорту неенергетичних товарів. На думку О.Білан, це сталося завдяки зниженню імпортних поставок продукції машинобудування і хімічної промисловості, проте імпорт споживчих товарів зростав високими темпами на тлі високого внутрішнього споживчого попиту.

Експерт також відзначила, що зовнішня кон'юнктура залишається несприятливою. "Заходи стимулювання в ключових економіках поки що не сприяли відновленню світового попиту на сировинні товари, зокрема, на сталь", - відзначила О.Білан. Хоча неенергетичний імпорт продовжить знижуватися, істотного покращення зовнішньоторговельного сальдо найближчими місяцями ми не чекаємо. За нашими оцінками, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за результатами цього року може досягти 16 млрд дол. США

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками січня-вересня 2012 року становило 11,475 млрд дол. Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за підсумками 2011 року становив 14,197 млрд дол.