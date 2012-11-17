ООН на початку 2013 року «поставить оцінку» Україні за боротьбу з корупцією

На початку наступного року в Україні відбудеться презентація звіту ООН щодо імплементації в країні Конвенції ООН проти корупції та стану протидії цьому явищу в Україні.

Про це йшлося під час зустрічі делегації Міністерства юстиції України на чолі з заступником міністра юстиції Дмитром Вороною з керівником Відділення з питань корупції та економічної злочинності Управління з наркотиків і злочинності ООН Дімітріосом Власісом та експертом зазначеного Відділення Демостенісом Крісікосом у Відні, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

Як зазначалося під час зустрічі, процес огляду щодо України тривав три роки і був завершений наприкінці жовтня 2012 року. Звіт включатиме найбільш повну та об’єктивну інформацію щодо стану справ у цій сфері.

У ході зустрічі було досягнуто принципової згоди на проведення на початку наступного року спільної презентації в Україні згаданого Звіту за участю керівництва Секретаріату конференції держав-учасниць Конвенції ООН проти корупції.

Як повідомлялося, Україна підписала Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти корупції 9 грудня 2003 року в м. Меріда (Мексика). У цей день Конвенцію було відкрито до підписання міжнародною спільнотою.

Конвенція є найбільш змістовним міжнародним актом, спрямованим на попередження та боротьбу з корупцією, як у світовому так і у національних масштабах. На сьогодні цей документ являє собою базис для приведення національного законодавства кожної держави-учасниці у відповідність з загальновизнаними методами та заходами щодо попередження та протидії корупції.