Податкова хоче, аби всі українці декларували доходи

Державна податкова служба України технічно готова приймати податкові декларації від усіх українців, проте необхідно вирішити проблему мотивації громадян, показавши їм вигоди добровільної сплати податків.

Про це в коментарі для ZN.UA повідомив голова Державної податкової служби Олександр Клименко.

За його словами, загальне декларування доходів є дуже важливим елементом і стимулом легалізації не тільки зарплат, а й підприємницької діяльності в цілому. Крім того, загальне декларування, в разі його правильної реалізації, може стати ефективним методом боротьби з корупцією і нелегальними доходами.

«Із технологічного погляду, податкова служба потенційно готова до обробки та якісного аналізу відповідної інформації. На сьогодні ми вже маємо найпотужніші інформаційно-технологічні можливості, відпрацювали процес електронного декларування з юридичними особами, створили на базі нашої служби загальнонаціональну мережу сервісних центрів, що відповідає найкращим світовим стандартам і готова до роботи з населенням на належному рівні. Тепер перед нами стоїть завдання відпрацювати відповідні процедури в такий спосіб, щоб сам процес декларування був зручним і займав мінімум часу в громадян», - повідомив О.Клименко.

При цьому він наголосив, що «разом із технологіями потрібно обов’язково передбачити й мотиваційну частину - показувати доходи, добровільно платити податки для громадян має бути вигідно». «Йдеться про забезпечення виконання принципу соціальної справедливості. Громадяни мають бути впевнені в тому, що й показувати реальні доходи, і декларувати майно будуть усі платники податків, зокрема держчиновники та заможні українці. Як один із варіантів, ми розглядаємо можливість добровільної офіційної легалізації капіталів, щоб підвести нульову риску, створити відправну точку для подальших детінізаційних процесів», - зазначив він.

О.Клименко також поінформував, що податкова в ході підготовки своїх пропозицій досконально вивчила світовий досвід, а також залучила до роботи над цим питанням одну з провідних світових аудиторських компаній і її міжнародних експертів-консультантів у податковій сфері.

Глава ДПС запевнив, що загальне декларування буде вводитися без поспіху і авралу - таку масштабну реформу краще впроваджувати поетапно, протягом декількох років.

Він також пообіцяв, що всі законодавчі ініціативи податкової на цю тему будуть обов'язково виноситися на широкомасштабне публічне обговорення та експертний аналіз.