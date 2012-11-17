Moody's може знизити кредитний рейтинг Кіпру

Агентство Moody's відправило рейтинг Кіпру на перегляд з перспективою зниження, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse.

Рішення про перегляд суверенного кредитного рейтингу Кіпру агентство пояснило повільним перебігом переговорів влади цієї країни з міжнародними кредиторами. Крім того, наголошують у заяві, існують побоювання, що дефіцит бюджету Кіпру значно перевищить прогнози.

На початку жовтня 2012 Moody's вже знижувало рейтинг Кіпру відразу на три ступені з "Ba3" до "B3" з негативним прогнозом. Тоді агентство пояснило, що причиною такого рішення стали проблеми в банківському секторі країни, викликані погіршенням економічної ситуації на Кіпрі та в Греції.

Кіпр влітку 2012 року розпочав попередній етап переговорів з "трійкою" міжнародних кредиторів - Єврокомісією, ЄЦБ і МВФ. Однак про жодні угоди, досягнуті в результаті цих переговорів, поки не повідомлялося.

Влітку 2012 року з’явилася інформація, що Кіпр звернувся за фінансовою допомогою до Росії. На початку вересня кіпрські ЗМІ повідомляли, що РФ, нібито, дала згоду на надання кредиту в п'ять мільярдів євро. Проте ні Кіпр, ні Росія цю інформацію офіційно не підтвердили.

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