Сотня найбагатших людей світу через кризу за минулий тиждень втратила 26 млрд доларів

Сотня найбагатших людей світу лише за минулий тиждень втратила сукупний дохід у розмірі 26 млрд доларів через триваючу кризу в Європі і невизначеність щодо бюджетної політики США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як наголошується, зростання економіки єврозони в третьому кварталі становило лише 0,1% і продовжує знижуватися до показників рецесії – вдруге за 4 роки. Проблематичною, на думку експертів Bloomberg, бачиться також ситуація у США, де Президент Барак Обама повинен переконати конгресменів до кінця року внести зміни до державного бюджету з метою одночасно скоротити витрати і підвищити доходи на суму в 607 млрд доларів. І хоча перший раунд переговорів з конгресменами завершився оптимістично, індекс 500 кращих компаній світу «S&P 500» за минулий тиждень опустився на 1,45%, а індекс Stoxx Europe 600 Index - на 2,74%.

У результаті, за інформацією Bloomberg, найбагатша людина планети, мексиканський магнат Карлос Слім, лише за тиждень втратив одразу 1,2 млрд дол., скоротивши свій статок до 70,6 млрд дол. Другий за багатствами, засновник Microsoft Білл Гейтс втратив 1,8 млрд доларів і тепер його статок оцінюється в 60,4 млрд дол.

Єдиним, кому вдалося заробити, став засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг. Він додав до своїх статків 2,2 млрд доларів в результаті зростання вартості акцій Facebook на 22,7%. На сьогодні М.Цукерберг займає 72 позицію в сотні найбагатших людей світу з обсягом статків 12 млрд дол.

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