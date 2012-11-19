В Україні зростання вартості долара на поточному тижні зведеться до нуля - Forex Club

Зростання вартості долара в Україні на поточному тижні може сповільнитися, а за підсумками тижня результат може дорівнювати поточному рівню, так як попит на валюту з боку населення в листопаді почне поступово знижуватися, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, враховуючи той факт, що регулятор впевнено проводить інтервенції і не допускає надмірної девальвації гривні, спекулятивний настрій учасників ринку може знизитися. Середній курс продажу готівкового долара на тижні, за прогнозами аналітиків FOREX CLUB в Україні, буде перебувати в діапазоні 8,26-8,27 грн.

Динаміка євро на поточному тижні буде визначатися макроекономічними даними із США та єврозони. Так, з американської статистики варто звернути увагу на дані про продажі на вторинному ринку житла, дані про кількість виданих дозволів на будівництво та про розпочате будівництво за жовтень. З новин єврозони цікавою буде публікація індексу споживчої довіри єврозони та індекс ділового оптимізму Німеччини від інституту IFO за листопад. Рівнем підтримки для європейської валюти, за прогнозами аналітиків FOREX CLUB в Україні, стане 1,2550, рівнем опору - 1,2850. Середній курс продажу готівкового євро в Україні в цьому випадку перебуватиме в межах 10,53 - 10,78 грн.

Прогнозний діапазон коливання середнього курсу продажу готівкового рубля в Україні на майбутньому тижні - 0,257-0,262 грн.