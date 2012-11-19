Податкова запроваджує систему автоматичної звітності для власників касових апаратів

Державна податкова служба України з нового року запроваджує систему автоматичної звітності для підприємців, що працюють з касовими апаратами.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби.

Як сказано в повідомленні, особливість нової системи полягає в тому, що копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які формують контрольну стрічку реєстрації розрахункових операцій, будуть в автоматичному режимі раз на добу надсилатися на сервер обробки інформації Державної податкової служби.

Як стверджують в Державній податковій службі, таке нововведення позбавить суб'єктів підприємництва від необхідності закуповувати і зберігати протягом трьох років сотні кілограм контрольної стрічки. До того ж, автоматична передача даних істотно спрощує процес звітності як такої.

Водночас, як йдеться у повідомленні, електронна звітність дає можливість дистанційного контролю за підприємцями, які проводять розрахунки у готівковій формі, а значить, кількість перевірок може бути скорочено.

У Державної податкової служби також звернули увагу, що на цей момент такі перевірки є здебільшого надзвичайним заходом впливу на недобросовісних підприємців і здійснюються, переважно, за заявами громадян або за інформацією державних органів про можливі порушення з боку підприємців.

У 2012 році Держподатслужба скоротила кількість перевірок власників касових апаратів удвічі. За 10 місяці 2012 року Держподатслужба провела 22 тис. таких перевірок, з яких кількість перевірок малого бізнесу становила лише 2,7 тис.

Як повідомляв УНІАН, Державна податкова служба України до кінця року представить на розгляд громадськості стратегію розвитку відомства на найближчі 5 років. Основною метою стратегії стане зміщення акцентів у роботі служби - від фіскальної складової до сервісної. Примітно, що іноземні інвестори, що працюють в Україні, вже зараз демонструють «обережний оптимізм» щодо інвестиційного клімату України і більше не називають податкову систему серед основних бар'єрів на шляху покращення умов співпраці.

Держподатслужба протягом січня-жовтні 2012 р. перерахувала до зведеного бюджету 234,5 млрд грн платежів, що на 21 млрд грн більше, ніж торік. Бюджетний розпис Міністерства фінансів України зі збору платежів до загального фонду державного бюджету виконано на 100,3%. Крім того, з початку року ДПСУ збільшила збори з податку на прибуток на 11,6% - до 42,6 млрд грн. За підсумками року Держподатслужба очікує зростання платежів на 5-6% порівняно з 2011 роком.