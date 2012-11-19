Торги на міжбанку в понеділок відкрилися котируваннями 8,1950/8,2200 грн/дол.

У понеділок, 19 листопада, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зниженням котирувань - 8,1950/8,2200 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту впали - 0,2588/0,2593, котирування євро-гривні пішли вниз - 10,4535/10,4790. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують підвищуватися - 1,2772/74 (п'ятниця - 1,2753/55).

У п'ятницю Нацбанк на ринок не виходив.

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