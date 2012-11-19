Долар на міжбанку продовжив падіння

У понеділок, 19 листопада, на міжбанківському валютному ринку України торги щодо долара США відкрилися тривалим зниженням котирувань – 8,1950/8,2200 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», ціни на російську валюту впали – 0,2588/0,2593, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,4535/10,4790. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують підвищуватися – 1,2772/74 (п'ятниця - 1,2753/55).

У п'ятницю Нацбанк на ринок не виходив.