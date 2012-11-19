НБУ скоротив терміни повернення валютної виручки з 180 до 90 днів

Національний банк України (НБУ) скоротив термін повернення валютної виручки з 180 до 90 днів.

Це передбачено в постанові Нацбанку № 475 від 16 листопада 2012 року (реєстрація в Мін'юсті 16 листопада 2012).

"Встановити, що розрахунки за операціями з експорту та імпорту товарів, передбачені ст. 1 і 2 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», повинні здійснюватися в строк, що не перевищує 90 днів", - йдеться в документі, який набуде чинності з 19 листопада ц.р.

Постановою також визначено, що вимога обов'язкового продажу поширюється на надходження в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, і в російських рублях.

Розмір надходжень в іноземній валюті, що підлягають обов'язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України, зокрема безпосередньо Національному банку України, встановлюватиметься окремим розпорядчим документом регулятора.

НБУ визначив, що обов'язковий продаж надходжень в іноземній валюті має здійснюватись без доручення клієнта, не пізніше ніж на наступний робочий день після дня зарахування таких надходжень на розподільчий рахунок.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович 16 листопада ц.р. підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення інструментів впливу на грошово-кредитний ринок».

У законі за Нацбанком закріплюється право тимчасово (строком до 6 місяців) вводити (з подальшою відміною після стабілізації ситуації на внутрішньому валютному ринку та врівноваження платіжного балансу України) норму щодо обов'язкового продажу частини надходжень у іноземній валюті.

Крім того, НБУ надається право тимчасово змінювати строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів.

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення інструментів дії на грошово-кредитний ринок» 6 листопада.

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