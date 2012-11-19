Нацбанк зобов'язав конвертувати в гривню валютні перекази на суму 150 тис. грн і більше

Національний банк України зобов'язав конвертувати в гривню валютні перекази на користь фізичних осіб на суму 150 тис. грн (в еквіваленті) і більше.

Про це йдеться у постанові НБУ №476 від 16 листопада, опублікованій в газеті «Урядовий кур'єр» №212 від 17 листопада.

«Встановити терміном на шість місяців вимогу про обов'язковий продаж на міжбанківському валютному ринку України надходжень з-за кордону в іноземній валюті на користь фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) на суму, яка дорівнює або перевищує в еквіваленті 150 тис. грн в місяць», - йдеться в постанові.

До того ж в документі наголошується, що ця вимога стосується і надходжень в російських рублях.

Крім того, зазначається, що «виплата переказу, що надійшов в іноземній валюті з-за кордону на користь фізичної особи на суму, яка дорівнює або перевищує в еквіваленті 150 тис. грн на місяць, здійснюється в гривнях і зараховується на поточний рахунок одержувача переказу» .

Постанова набуде чинності через 10 днів після дня офіційного опублікування.

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