Валютні перекази фізособам на 150 тис. грн і більше конвертуватимуть в гривню

Національний банк України зобов'язав конвертувати в гривню валютні перекази на користь фізичних осіб на суму 150 тис. грн (в еквіваленті) і більше.

Про це йдеться у постанові НБУ №476 від 16 листопада, опублікованій в газеті «Урядовий кур'єр» №212 від 17 листопада.

Крім того, Національний банк України скоротив термін повернення валютної виручки зі 180 до 90 днів.

Це передбачено в постанові Нацбанку №475 від 16 листопада 2012 року (реєстрація в Мінюсті 16 листопада 2012 р.).

“Встановити, що розрахунки за операціями із експорту та імпорту товарів, передбачені ст. 1 і 2 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», повинні здійснюватися в термін, який не перевищує 90 днів”, - йдеться в документі, який набирає чинності з 19 листопада ц.р.

Постановою також визначено, що вимога обов'язкового продажу поширюється на надходження в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют і банківських металів, і в російських рублях.

Розмір надходжень в іноземній валюті, що підлягають обов'язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України, зокрема безпосередньо Національному банку України, встановлюватиметься окремим розпорядчим документом регулятора.

НБУ визначив, що обов'язковий продаж надходжень в іноземній валюті повинен здійснюватися без доручення клієнта, не пізніше ніж на наступний робочий день після дня зарахування таких надходжень на розподільний рахунок.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович 16 листопада ц.р. підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення інструментів впливу на грошово-кредитний ринок».

У законі за Нацбанком закріплюється право тимчасово (терміном до 6 місяців) вводити (з подальшим скасуванням після стабілізації ситуації на внутрішньому валютному ринку й урівноваження платіжного балансу України) норму щодо обов'язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті.

Крім того, НБУ надається право тимчасово змінювати терміни розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів.

Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення інструментів дії на грошово-кредитний ринок» 6 листопада.