Столична податкова за 10 місяців відшкодувала платникам податків понад 3 млрд грн ПДВ

Державна податкова служба у м.Києві протягом січня-жовтні 2012 року відшкодувала платникам податків 3,227 млрд грн платежів з ПДВ, що на 1,501 млрд грн більше, ніж у 2011 році.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби в м.Києві.

Згідно з повідомленням, тільки в жовтні 2012 року обсяг відшкодувань з ПДВ становив 568 млн грн. Процедуру автоматичного відшкодування ПДВ пройшли 64 суб'єкти підприємницької діяльності, що отримали 261 млн грн бюджетної компенсації. Місяцем раніше, у вересні, критеріїв автоматичного відшкодування ПДВ дотримались 29 підприємств, які отримали 685 млн грн.

Водночас за повідомленням прес-служби, за 10 місяці 2012 року співробітники Державної податкової служби у м.Києві присікли спроби незаконного відшкодування ПДВ на суму понад 600 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, загальнодержавний обсяг відшкодованого в січні-серпні 2012 року ПДВ становив 31 млрд грн, що на 8,4%, або на 2,4 млрд грн, більше, ніж за аналогічний період минулого року. До того ж співробітники податкової міліції України за підсумками роботи за 9 місяців поточного року попередили незаконне відшкодування податку на додану вартість на суму майже 1 млрд грн і вилучили з незаконного обігу товарів на суму 650 млн грн.