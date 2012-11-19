Литвин стверджує, що Кабмін не подасть проект бюджету-2013 в Раду до 20 листопада

Проект державного бюджету України на 2013 рік не надійде до парламенту цього тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради повідомив голова Верховної Ради Володимир Литвин.

«Кабінет Міністрів України продовжує напружену роботу над проектом державного бюджету на 2013 рік, і цього тижня він не надійде до Верховної Ради», - сказав В.Литвин.

Як повідомляв УНІАН, в перших числах листопада прем'єр-міністр Микола Азаров сказав, що Кабмін має намір 20 листопада подати до Верховної Ради "другий варіант" держбюджету-2013.

За його словами, у зв’язку з цим постає питання: чи є потреба працювати парламенту цілий пленарний тиждень і розглядати 126 питань, внесених до порядку денного.

В.Литвин запропонував, аби парламент визначив першочергові законопроекти, які не викликають заперечень.

Кабінет Міністрів України 12 вересня затвердив проект закону України «Про Державний бюджет на 2013 рік», виходячи з прогнозного зростання ВВП на рівні 4,5%. Проект бюджету-2013 розрахований, виходячи з затверджених урядом ще в 2011 році макропоказників, зокрема: зростання ВВП - 4,5%, показник номінального ВВП - 1,688 трлн грн, інфляція - 5,9%.

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин 15 вересня повернув уряду на доопрацювання проект державного бюджету на 2013 рік.

За словами прем'єр-міністра України Миколи Азарова, уряд розраховує ухвалити бюджет 2013 до кінця листопада.