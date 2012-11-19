Податок з продажу валюти виправданий, тільки якщо НБУ відмовиться від фіксованого курсу - експерт

Запровадження податку з операцій продажу валюти є виправданим заходом, тільки якщо Національний банк України вирішив відмовитися від політики фіксованого курсу національної валюти.

Про це повідомив у коментарі УНІАН керівник аналітичного підрозділу групи "Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) Олександр Вальчишен.

«Ця міра виправдана тільки в одному випадку, якщо влада дійсно зважилася на реформу монетарної політики, спрямованої на таргетування інфляції, а не політики стабільного обмінного курсу», - сказав він.

Якщо ж Нацбанк має намір продовжити політику фіксованого курсу, то, на думку О.Вальчишена, введення податку буде просто черговим кроком із «закручування гайок», який не має перспективи.

У свою чергу старший аналітик ІК «Трійка Діалог Україна» Євген Гребенюк відзначив, що банки є основними операторами роздрібного ринку валюти, і тому основною проблемою при введенні будь-яких додаткових податків на роздрібні валютообмінні операції буде визначення того, хто виступатиме податковим агентом.

«Тобто йдеться про те, хто обчислюватиме і сплачуватиме цей податок, і головне - хто нестиме відповідальність у разі неправильного обчислення цього податку? Адже якщо відповідальність нестиме громадянин - це з часом може створити основу для колосальних порушень прав людини, як це було в 90-х з «валютними» статтями Кримінального кодексу», - сказав Є.Гребенюк.

Як повідомляли ЗМІ, влада розглядає можливе введення 15%-ного податку на продаж іноземної валюти і 1%-ного відрахування до Пенсійного фонду України.

15 листопада директор генерального департаменту грошово-кредитної політики Нацбанку Олена Щербакова повідомила журналістам, що питання запровадження податку з продажу валюти перебуває на стадії дискусії.

«Думки розділилися. Питання дискусійне. Можливо, є сенс дати можливість висловитися банкам, висловитися ринку. Принаймні... ця норма готова для обговорення, її потрібно обговорювати», - сказала О.Щербакова.