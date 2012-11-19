Нацкомфінпослуг анулювала ліцензії 24 страховим компаніям

Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) 15 листопада анулювала усі страхові ліцензії 24 страховим компаніям, виключила їх з Державного реєстру фінансових установ та анулювала свідоцтво про реєстрацію фінустанови.

Як повідомляється на сайті комісії, відповідне рішення прийнято у відношенні страховиків «за систематичне порушення законодавства про фінансові послуги».

Вищевказані заходи вжиті щодо таких страховиків: СК «Святослав», ЗАТ «Абсолют - Гарантія», ЗАТ «Київський страховий альянс», СК «Дніпро-Поліс», СК «Київська Русь Інвест», СК «Крос», СК «Моноліт» , СК «МС Життя», СК «Надра-Життя», СК «Страхова Ініціатива», СК «Центр», СК «Гарантікс», СК «Автаркія», СК «Аметист», СК «Говерла», СК «Макс Україна» , СК «Регіональна - Плюс», СК «Страхові гарантії та захист», СК «Танаїс», СК «Універсальний страховий альянс», СК «Азимут», СТ «Проорітет Ре», СК «Золотий поліс», СК «Догмат - Страхування».

Крім того, Нацкомфінпослуг виключила з Держреєстру фінустанов і анулювала свідоцтво про реєстрацію фінустанови СК «НАСТ», ТДВ «Перша муніципальна страхува компанія», СК «Преміум», СК «Регіональне страхове товариство».

Також комісія тимчасово припинила дію всіх ліцензій на здійснення страхової діяльності СК «Столиця», ПАТ «Українська екологічна страхова компанія», ПАТ «УІСК «Інвестсервіс» та СК «Рідна Гавань».