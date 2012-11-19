Депутат від ПР пропонує ввести 15% збір до ПФ з продажу готівкової валюти

Законопроектом, яким пропонується ввести 15% збір до Пенсійного фонду із суми операцій з продажу готівкової валюти, передбачено, що у разі його ухвалення як закону, він може набути чинності за 60 днів після офіційного оприлюднення. Про це йдеться у тексті законопроекту №11433 від 16 листопада 2012 р. “Про внесення змін до деяких Законів України щодо операцій з іноземною валютою”, який зареєстрований у Верховній Раді.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроект має на меті збільшити надходження до Пенсійного фонду України, зменшити доларизацію економіки і створити правові передумови для збільшення довіри населення країни до національної валюти України.

При цьому, пропонується звільнити від сплати збору операції фізичних осіб з продажу одержаної шляхом переказу з-за кордону України іноземної валюти в сумі, що не перевищує в гривневому еквіваленті 150 тисяч гривень упродовж календарного місяця.

Від сплати збору також звільнятиметься продаж іноземної валюти, яка знімається фізичною особою зі свого депозитного рахунку, якщо термін вкладу був не менш як 30 днів.

Операції з продажу іноземної валюти, одержаної при виплаті купонного доходу і від продажу або погашення казначейських зобов'язань, облігацій внутрішньої державної позики, номінованих в іноземній валюті, також звільняються від сплати 15% збору.

“При цьому, звільнення від сплати збору відбуватиметься лише у випадку, коли належні громадянинові суми в іноземній валюті будуть продані ним за готівкову гривню безпосередньо у момент отримання”, - уточнюється в законопроекті.

На думку експерта інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB Марії Сальникової, введення податку з продажу готівкової валюти може призвести до тінізації валютного ринку.

«Населення може захотіти проводити менш легальні, але дешеві валютообмінні операції для особистих потреб, і для заощадження своїх коштів, і для використання валюти при виїзді за кордон. І, дійсно, максимального ефекту щодо зміцнення гривні це не принесе, але може бути одним з елементів підтримки гривні», - говорить М.Сальникова.

У свою чергу керівник аналітичного підрозділу групи "Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) Олександр Вальчишен вважає, що введення подібного роду податку виправдано тільки в одному випадку, якщо «влада дійсно зважилася на реформу монетарної політики, спрямованої на таргетування інфляції, а не політики стабільного обмінного курсу».

Якщо ж Нацбанк має намір продовжити політику фіксованого курсу, то, на думку О.Вальчишена, введення податку буде просто черговим кроком із «закручування гайок», який не має перспективи.

Як повідомляв УНІАН, директор генерального департаменту грошово-кредитної політики Нацбанку Олена Щербакова 16 листопада заявила про те, що введення 15% податку з продажу готівкової валюти ще потребує обговорення.

Довідка УНІАН. Збір з безготівкових і готівкових валютних операцій в Україні був введений у 1998 році як тимчасовий захід. Через кілька років збір до Пенсійного фонду з купівлі-продажу валюти фізособами було скасовано. Проте збір з безготівкових валютних операцій існував до 2011 року. Щоправда, змінювалися лише ставки відрахувань. До 2006 року ця ставка становила 1,5%, потім скоротилася до 1,3%, у 2007 р. - до 1%, у 2008 р. - до 0,5%, а в 2009 р. - до 0,2%.