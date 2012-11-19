Запровадження податку з продажу валюти може призвести до тінізації валютного ринку - експерт

Запровадження податку з продажу готівкової валюти може призвести до тінізації валютного ринку, повідомила в коментарі агентству УНІАН експерт інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB Марія Сальникова.

«Населення може захотіти проводити менш легальні, але дешеві валютообмінні операції для особистих потреб, і для заощадження своїх коштів, і для використання валюти при виїзді за кордон. І дійсно, максимального ефекту зі зміцнення гривні це не принесе, але може бути одним з елементів підтримки гривні», - зазначила експерт.

При цьому М.Сальникова зазначила, що в цілому заходи держави щодо зниження рівня доларизації економіки країни є дійсно необхідними для підтримки курсу національної валюти.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді зареєстрований законопроект «Про внесення змін до деяких Законів України щодо операцій з іноземною валютою» (№ 11433). Проект пропонує ввести 15%-ний збір до Пенсійного фонду з суми операцій з продажу готівкової валюти. У разі ухвалення, законопроект може набути чинності лише через 60 днів після офіційного оприлюднення.

15 листопада директор генерального департаменту грошово-кредитної політики Нацбанку Олена Щербакова заявила про те, що введення 15%-ного податку з продажу готівкової валюти ще потребує обговорення.

Довідка УНІАН. Збір із безготівкових та готівкових валютних операцій в Україні був введений в 1998 році як тимчасовий захід. Через кілька років збір до Пенсійного фонду з купівлі-продажу валюти фізособами був скасований. Однак збір з безготівкових валютних операцій проіснував до 2011 року. Щоправда, змінювалися лише ставки відрахувань. До 2006 року його ставка становила 1,5%, потім скоротилася до 1,3%, в 2007 р. - до 1%, в 2008 р. - до 0,5%, а в 2009 р. - до 0,2% .