На міжбанку торги закрилися зниженням котирувань

У понеділок, 19 листопада, на українському міжбанку торги щодо долара США відкрилися такими котируваннями: 8,1950/8,2200, на 12:00 ціни підвищилися 8,2095/8,2205. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,1700/8,1950 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2588/93, на 12:00 ціни піднялися 0,2599/0,2603. На момент закриття ціни трохи впали 0,2593/98. У Росії курс долар-рубель опустився, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів залишився 31.5600 (-0.02).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2772/74, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,4535/10,4790, на 12:00 ціни пішли вгору 10,4805/10,4990. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH відкотилися до рівня 10,4262/10,4750.