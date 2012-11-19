Обсяг проблемних кредитів у банках Іспанії досяг рекордного рівня

Обсяг проблемних кредитів у банках Іспанії досяг рекордно високого показника у вересні, так як крах «бульбашки» на ринку нерухомості в країні продовжує завдавати шкоди економіці.

Розмір безнадійних боргів, в основному кредити для покупців житла та забудовників, досяг 182 млрд євро, або 10,7% від банківських активів, йдеться у даних ЦБ країни.

Сумнівні кредити були еквівалентні 17,4% річного обсягу виробництва Іспанії у вересні, порівняно із 17,0% в серпні та 1,5% в кінці 2007 року.

На сьогоднішній день в Іспанії близько 400 тисяч осіб були виселені зі свого житла за прострочення платежів за іпотекою. Іспанські банки несуть відчутні збитки через іпотечні неповернення. Виселення мешканців з будинків за несплату кредиту спровокувало хвилю самогубств, після чого Асоціація іспанських банків ухвалила рішення призупинити на два роки примусове виселення людей.

Таке рішення було прийнято під натиском громадськості та влади після трагічного випадку, коли іспанка Амайя Егана викинулася з балкона своєї квартири, пише "Газета.Ru" з посиланням на ВВС.