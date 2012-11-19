Світова тіньова банківська система виросла до 67 трлн дол

Світова тіньова банківська система зросла на 6 трлн дол., досягнувши 67 трлн дол., що змушує світові регулятори краще стежити за фінансовими операціями, які «виходять за рамки традиційного нагляду», пише Businessweek.

Розмір тіньової банківської системи, до якої входить діяльність фондів, орієнтованих на грошовий ринок, вузькоспеціалізовані страховики і позабалансові інвестструктури, «може створювати системні ризики» і «посилювати реакції ринку, коли ринкова ліквідність недостатня», йдеться у доповіді Бюро з фінансової стабільності.

«Відповідний моніторинг та нормативна база для тіньової банківської системи повинні бути узгоджені, щоб пом'якшити нарощування ризиків», - сказано у звіті.

Регулятори стурбовані тим, що кредитори можуть використовувати тіньову банківську систему, щоб уникнути тиску і обмежень.

Дані Бюро з фінансової стабільності, що складається з регуляторів і центральних банків, демонструють, що тіньова банківська система виросла на 41 трлн дол. в період між 2002 і 2011 роками. При цьому частка тіньової діяльності в США знизилася з 44% в 2005 році до 35% в 2011 році.

Бюро також стурбоване тим, що регулюючі органи не в змозі контролювати масштаби оборудок. Наглядові органи повинні «зібрати більше даних про кредитування під цінні папери та угоди РЕПО серед великих міжнародних фінансових інститутів», говориться в доповіді.

Великі фірми повинні розкривати більше інформації про угоди з інвесторами, наголошує бюро.

Остаточні правила будуть представлені лідерами G20 на саміті в Санкт-Петербурзі наступного року, пише «Газета.Ru».