Нацбанк запровадив обов'язковий продаж 50% валютної виручки

Національний банк України своєю постановою №479 від 16 листопада «Про встановлення розміру обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті» запровадив обов'язковий продаж 50% валютної виручки.

«Надходження в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 4 лютого 1998 року №34 і в російських рублях, на які поширюються вимоги Постанови №475, підлягають обов'язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України у розмірі 50 відсотків», - йдеться у постанові Нацбанку №479, текст якої має УНІАН.

Постанова №479 як і постанова №475 набуває чинності з 19 листопада 2012 року та діє протягом 6 місяців з моменту набуття чинності.

Нагадаємо, що постановою №475 від 16 листопада Нацбанк скоротив термін повернення валютної виручки зі 180 до 90 днів.

«Установити, що розрахунки за операціями з експорту та імпорту товарів, передбачені ст. 1 і 2 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», повинні здійснюватися в строк, що не перевищує 90 днів», - йдеться в постанові № 475

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович 16 листопада ц.р. підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення інструментів впливу на грошово-кредитний ринок».

У законі за Нацбанком закріплюється право тимчасово (строком до 6 місяців) вводити (з подальшою відміною після стабілізації ситуації на внутрішньому валютному ринку та врівноваження платіжного балансу України) норму щодо обов'язкового продажу частини надходжень у іноземній валюті.

Крім того, НБУ надається право тимчасово змінювати строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів.

Верховна Рада України ухвалилала Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення інструментів дії на грошово-кредитний ринок» 6 листопада.