Fitch присвоїло «Креді Агріколь Банку» рейтинг «B» зі «стабільним» прогнозом

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило і відкликало рейтинги «Корпоративного та Інвестиційного Банку Креді Агріколь» («КІБ Креді Агріколь»), включаючи довгостроковий рейтинг дефолту емітента («РДЕ») в іноземній валюті «B». Про це йдеться в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, одночасно Fitch присвоїло «Креді Агріколь Банку» довгостроковий РДЕ в іноземній валюті «B» зі «стабільним» прогнозом і рейтинг стійкості «b».

У повідомленні вказується, що рейтинги «КІБ Креді Агріколь» підтверджені і відкликані, оскільки фінустанова припинила існування після злиття з «Креді Агріколь Банком» 19 листопада 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада голова правління «Креді Агріколь Банку» Філіп Гідез повідомив журналістам, що Credit Agricole не має наміру йти з банківського ринку України і продовжить свою присутність на ньому.

2 липня 2012 року єдиний акціонер «КІБ Креді Агріколь» прийняв рішення про припинення ПАТ «КІБ Креді Агріколь» шляхом приєднання до ПАТ «Креді Агріколь Банк».

Довідка УНІАН. «Корпоративний та Інвестиційний Банк Креді Агріколь» (до 2010 року - «Каліон Банк Україна») розпочав свою діяльність в Україні у 1993 році.

«Індекс-Банк», заснований в 1993 році, в березні 2011 року змінив назву на «Креді Агріколь Банк».

Чистий прибуток «Креді Агріколь Банку» в січні-вересні 2012 року становив 44,65 млн грн, що на 14,9% більше показника аналогічного періоду 2011 року.

Основним акціонером обох банків є французький Credit Agricole.