Уряд виділив 26 млн. грн на невідкладні природоохоронні заходи

Уряд виділив кошти для чергових кроків щодо поліпшення екологічного стану озера Лебедине на Сумщині та навколишніх територій навколо існуючих полігонів твердих відходів міст Харкова та Горлівки.

Відповідне розпорядження «Про виділення коштів для здійснення у 2012 році невідкладних природоохоронних заходів» прийнято 19 листопада на засіданні Кабінету міністрів України, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Документом передбачено фінансування за рахунок залишку коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, що утворився станом на 1 січня 2012 року.

Міністерству екології та природних ресурсів призначено 26,397 млн. грн. для здійснення у 2012 році природоохоронних заходів з виготовлення проектно-кошторисної документації для об’єктів, реконструкцію та будівництво яких передбачається здійснити у 2013-2014 роках.

Це стосується будівництва комплексу з переробки твердих побутових відходів із системою збору, утилізації газу, утвореного на полігоні, та виробництва електричної енергії в м. Дергачі Харківської області. Також розроблятиметься документація щодо проведення робіт з поліпшення технічного стану та благоустрою озера Лебедине в м. Лебедин Сумської області. Окрім цього, частину коштів спрямують на розробку документації будівництва регіонального полігона промислових та будівельних відходів з комплексом з переробки твердих побутових відходів з поглибленим сортуванням і утилізацією таких відходів для виробництва теплової та електричної енергії та її подальшої реалізації в м. Горлівка Донецької області.

Це сприятиме поліпшенню екологічного стану як об’єктів, так і прилеглих територій.