Нацбанк створив комітет із запобігання шахрайським валютним операціям
Національний банк України (НБУ) створив комітет із запобігання проведенню шахрайських валютних операцій, повідомляється на офіційному сайті НБУ.
«З метою врегулювання проведення валютних операцій, запобігання ажіотажному попиту на іноземну валюту, усунення умов для спекуляцій інвалютою та здійснення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення створено комітет із запобігання проведенню шахрайських валютних операцій», - йдеться в повідомленні.
Також вказується, що главою комітету призначений радник глави правління НБУ Юрій Горшков.
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