Moody's знизило рейтинг держоблігацій Франції, прогноз - негативний

Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило у вівторок, 20 листопада, рейтинг державних облігацій Франції на один пункт - з AAA до AA1, прогноз - "негативний".

Moody's розмістило рейтинг держоблігацій Франції на перегляд з можливістю зниження 13 лютого поточного року. У січні інше рейтингове агентство Standard and Poor's знизило кредитний рейтинг дев'яти з 17 країн єврозони, зокрема Франції.

Як наголошується в повідомленні, Moody's схвалює оголошені на початку листопада владою Франції «структурні реформи і кроки зі зміцнення бюджету», проте, фахівці агентства вважають, що цього недостатньо, щоб відновити конкурентоспроможність країни, передає Газета.Ru.