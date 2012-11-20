Україна розмістила євробонди на 1,250 млрд дол. - джерело

Україна розмістила 10-річні єврооблігації на загальну суму 1,250 млрд дол. США з дохідністю на рівні 7,8% річних, повідомили УНІАН джерела на фінансовому ринку.

Ці боргові папери, організаторами розміщення яких стали банки JP Morgan, Morgan Stanley, Sberbank CIB і VTB Capital, мають піврічний купон.

Первинний орієнтир дохідності випуску перебував в районі близько 8,0%.

«Вчорашній день був дуже вдалим для розміщення суверенних бондів України, вони вгадали з виходом: і випуск можна вважати успішним, і обсяг нормальний одержали. Дохідність облігацій становила 7,8%, і це за нинішньої ситуації для десятирічних паперів добре», - сказав УНІАН фахівець відділу продажів боргових цінних паперів інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса.

«Цей випуск євробондів дозволяє знижувати дохідність валютних ОВДП на аукціонах. Міністерство фінансів показало, що може узяти долари на зовнішньому ринку, тому дорого брати їх на внутрішньому ринку не буде», - додав експерт.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2012 року уряд провів дорозміщення єврооблігацій на 600 млн дол., збільшивши суму липневого випуску євробондів з погашенням у липні 2017 року з 2 млрд дол.

Під час дорозміщення 19 вересня заявки на купівлю євробондів України подали 80 інвесторів на загальну суму 1,4 млрд дол. Дохідність дорозміщених паперів становила тоді 7,46%.

Після цього голова Національного банку України Сергій Арбузов сказав, що сприятлива ситуація на зовнішніх ринках капіталу відкриває Міністерству фінансів України можливість для нових запозичень обсягом 1-1,5 млрд дол.

Експерти вважають, що здійснений 19 листопада випуск євробондів дозволяє уряду закрити на найближчий час першочергові потреби у коштах.

У 2013 році, за прогнозом Мінфіну, Україна може запозичити на зовнішніх ринках близько 34,2 млрд грн, що за поточним курсом становить близько 4,3 млрд дол. США.

На погашення зовнішнього і внутрішнього боргу Україні наступного року необхідно направити приблизно 13,7 млрд дол. порівняно з 12 млрд дол. поточного року.