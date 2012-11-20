Банк Японії зберіг базову ставку на рівні 0-0,1% річних

Банк Японії за підсумками засідання, що завершилося 20 листопада, ухвалив рішення зберегти обсяг програми викупу активів, а також терміни її реалізації, йдеться в прес-релізі фінрегулятора.

Як і раніше, ЦБ має намір продовжувати програму вартістю 91 триллион ієн (1,12 трильйона доларів) до кінця 2013 року.

Крім того, Банк Японії зберіг базову процентну ставку на рівні 0-0,1% річних.

За оцінкою регулятора, Японія як і раніше перебуває у фазі уповільнення темпів економічного зростання. Країна скоротила експорт та обсяги промвиробництва через загальну ситуацію у світовій економіці. Інфляція в Японії перебуває на близькій до нуля позначці, передає РИА "Новости".

"На цьому тлі ми очікуємо збереження слабкості економіки країни - вона повернеться на шлях зростання після того, як пожвавиться внутрішній попит і покращиться ситуація за кордоном. ЦБ вважає, що критично важливим є уникнути дефляції та забезпечити цінову стабільність", - наголошується в документі.

Нагадаємо, для стимулювання економічного зростання поточний рівень ключової базової ставки залишається в Японії незмінним з жовтня 2010 року.

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