Опозиція виступає проти запровадження 15% податку на продаж валюти - Яценюк

Об’єднана опозиція «Батьківщина» виступає проти запровадження 15% податку на продаж іноземної валюти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час пленарного засідання з трибуни ВР заявив голова ради об’єднаної опозиції «Батьківщина», народний депутат Арсеній Яценюк.

За його словами, якщо справи підуть так і далі, то наступним введенням цього уряду буде податок на продукти в разі їх дефіциту.

«Наступним введенням цього уряду буде те, що якщо в Україні буде дефіцит з харчами, як сьогодні дефіцит долара, то вони також введуть оподаткування на купівлю продуктів харчування. Ми категорично проти того, що вводиться 15% податок на продаж валюти», - сказав А.Яценюк.

Він зауважив, що олігархи, які мають 72 млрд дол. в офшорах, не будуть платити цей податок, а він ляже на плечі громадян України.

А.Яценюк також наголосив, що опозиція вимагає від уряду оприлюднити конкретні дати внесення державного бюджету до Верховної Ради.

Крім того, додав він, опозиція наполягає на звіті Президента щодо економічної ситуації в Україні.