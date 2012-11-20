Торги на міжбанку у вівторок відкрилися падінням котирувань

У вівторок, 20 листопада, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим падінням котирувань – 8,1700/8,2000 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2599/0,2604, котирування з євро-гривні становили 10,4395/10,4795. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують підвищуватися – 1,2781/83 (понеділок – 1,2772/74).

У понеділок, 19 листопада, Нацбанк на ринок не виходив.