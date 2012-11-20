ВР відклала розгляд законопроекту про податок на продаж валюти

Верховна Рада України відклала розгляд законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України щодо операцій з іноземною валютою» на невизначений час.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення парламент не голосував. Так запропонував голова Верховної Ради України Володимир Литвин.

Перед цим фракція КПУ та група «Реформи заради майбутнього» заявили, що не будуть голосувати за внесення до порядку денного цього законопроекту.

Опозиція також піддала гострій критиці цей законопроект і наголосила на неприпустимості його ухвалення.

Коли народні депутати почали наполягати на тому, щоб проголосувати за внесення документа до порядку денного з тим, щоб це рішення не було ухвалено, В.Литвин зазначив, що цього не потрібно робити, оскільки не виключена ситуація, що 4 грудня цей законопроект буде внесений до порядку денного і проголосований. Тому на цей час внесення до порядку денного законопроекту перенесено на невизначений термін, до того ж не уточняють, на який саме.

Як відомо, цим законопроектом передбачалося запровадження збору у розмірі 15% від операції з продажу іноземної валюти.

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