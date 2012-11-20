Коморовський: Польща буде готова до переходу на євро в 2015 році

Варшава. Польська влада може повністю виконати умови приєднання країни до зони єдиної європейської валюти в 2015 році

Як передають польські ЗМІ, про це заявив Президент Польщі Броніслав Коморовський під час свого візиту до Італії у понеділок, 19 листопада.

До того ж він зазначив, що строки вступу Польщі до цього об'єднання будуть залежати від розв’язання кризи в ньому.

За словами Б.Коморовського, який очолив Польщу в середині 2010 року, приєднання найбільшої східноєвропейської економіки до єврозони є неминучим, а також бажаним для польської влади.

"Ми не входимо до зони євро, але хочемо бути там. Це вписано в Трактат про приєднання, а також є результатом польського переконання про те, що членство в зоні євро буде найважливішою сферою поглибленої європейської інтеграції", - сказав він.

Президент зазначив, що влада готує план дій щодо вступу країни до єврозони, яка об'єднує зараз 17 із 27 держав Євросоюзу, до якого Польща вступила в 2004 році.

"Я впевнений, що польська економіка буде готова (до прийняття євро - УНІАН) у 2015 році", - сказав Б.Коморовський.

Він також зазначив, що полякам буде легше прийняти євро після покращення ситуації в єврозоні, яка викликає побоювання у польських громадян щодо можливого негативного впливу на Польщу в разі приєднання до неї зараз.

Як повідомляв УНІАН, до початку останньої світової фінансової кризи представники польської влади заявляли про намір приєднатися до єврозони в 2012 році, але згодом багато хто почали говорити про вигідність збереження національної валюти, яка, за даними експертів, дозволила Польщі уникнути рецесії.

У травні цього року заступник міністра фінансів Польщі Домінік Радзивілл висловив думку, що країна навряд чи приєднається до зони євро раніше 2020 року, зазначивши, що більшість формальних критеріїв вона може виконати навіть цього року.

Довідка УНІАН. 38-мільйонна Польща, яка вступила до Євросоюзу в 2004 році, зобов'язана запровадити на своїй території єдину валюту, але підписаний владою договір не визначає дати, коли це має статися.

Останні оприлюднені дані свідчать про те, що більшість поляків виступають проти заміни польського злотого на євро.