Кабмін скоротив витрати на авіатранспорт для чиновників

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням № 918 перерозподілив бюджет Державного управління справами на 2012 рік і скоротив низку статей, зокрема статтю забезпечення вищих посадовців держави авіаційним транспортом, на 1,9 млн. грн.

Текст розпорядження опубліковано на офіційному сайті уряду.

Як сказано в розпорядженні, зменшення фінансування також стосуватиметься статей обслуговування та організаційного, інформаційно-аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України – на 512 тис. грн; підготовки кадрів і підвищення кваліфікації працівників – на 232,6 тис. грн; будівництва, капітального ремонту і реконструкції об'єктів – на 800 тис. грн.

Водночас збільшення витрат передбачено за статтею збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках – на 2,1 млн. грн, зокрема на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – на 1,1 млн. грн. Крім того, збільшено витрати за статтею надання медичних послуг медустановами – на 1,345 млн. грн, зокрема на оплату комунальних послуг – на 757,3 тис. грн.

Міністерству фінансів після узгодження з Державним управлінням справами наказали перерозподілити витрати державного бюджету і внести до бюджетного розпису відповідні зміни.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України скоротив фінансування витрат Служби безпеки України за програмою перебування співробітників СБУ за кордоном на 530 тис. грн і підготовки кадрів у вищих навчальних закладах III і IV рівнів акредитації – на 12,930 млн. грн.