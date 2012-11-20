Законопроект про 15% збір з продажу валюти повторює шлях законопроекту про наклеп

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики запропонував відкликати законопроект про внесення змін до низки Законів України про операції з іноземною валютою (щодо введення 15% збору з суми операції з купівлі-продажу валюти за готівкову гривню).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі голови комітету, народного депутата від Партії регіонів Віталія Хомутинника (не так давно аналогічний шлях - "внесення-сплеск громадського обговорення-відгук ініціатора" пройшов гучний законопроект депутата-регіонала Віталія Журавського, відомий в широких колах як "закон про криміналізацію наклепу". Після протестів автор вніс постанову з проханням не виносити його на голосування - УНІАН).

«Законопроект буде доопрацьовано з урахуванням узгодження позицій Кабінету Міністрів, Національного банку і громадськості», - цитує прес-служба слова депутата.

На його думку, будуть проведені додаткові консультації за участю представників уряду, НБУ, народних депутатів, експертів банківського співтовариства з метою знайти компромісну позицію щодо врегулювання питань валютного ринку.

Як повідомляв УНІАН, на поточному тижні у Верховній Раді був зареєстрований законопроект «Про внесення змін до деяких Законів України щодо операцій з іноземною валютою», яким пропонується ввести 15%-ний збір до Пенсійного фонду з суми операцій з продажу готівкової валюти. Термін його набуття чинності, в разі прийняття, встановлювався на рівні спочатку 60 днів, потім 180 днів. При цьому в експертному співтоваристві одразу звернули увагу, що введення податку з продажу готівкової валюти може призвести до тінізації валютного ринку. Директор генерального департаменту грошово-кредитної політики Нацбанку Олена Щербакова заявила про те, що введення 15%-ного податку з продажу готівкової валюти ще потребує обговорення. 20 листопада Верховна Рада відклала розгляд законопроекту на невизначений термін.