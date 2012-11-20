Нацбанк звільнили від держзакупівель щодо низки робіт

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до статті 2 Закону України" Про здійснення державних закупівель".

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 249 із 330 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом Національний банк України звільнений від застосування процедури державних закупівель в разі, якщо предметом закупівлі є: роботи, пов'язані з розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням і обліком; роботи, пов'язані з операціями Національного банку України щодо забезпечення управління золотовалютними резервами, їх розміщення, з купівлі та продажу на вторинному ринку цінних паперів, по здійсненню валютних інтервенцій шляхом купівлі-продажу валютних цінностей на валютних ринках.