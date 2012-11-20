Обов'язковий продаж валюти зробить лише короткочасний позитивний вплив - експерти

Обов'язковий продаж 50% експортної виручки, яку Національний банк України ввів з 19 листопада 2012 року, може мати лише короткочасний позитивний вплив на валютний ринок. Про це говориться в переданому УНІАН аналітичному огляді, підготовленому експертами «ІНГ Банк Україна».

“Введення обов'язкового продажу валюти експортерами, поза сумнівом, матиме позитивний вплив на баланс попиту і пропозиції на валютному ринку лише в короткостроковій перспективі”, - говориться в огляді.

Дії регулятора експерти пояснюють бажанням збільшити пропозицію на валютному ринку і запобігти девальвації.

Нагадаємо, 19 листопада НБУ скористався передбаченим законодавством правом і ввів обов'язковий продаж 50% валюти експортерами і паралельно з цим зменшив терміни розрахунку за зовнішньоекономічними контрактами з 180 до 90 днів. Нацбанк України також зобов'язав конвертувати у гривню валютні перекази на користь фізичних осіб на суму 150 тис. грн (у еквіваленті) і більше.

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