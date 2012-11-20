Банк «Надра» має намір залучити субборг на 800 млн грн

Банк «Надра» (м. Київ) має намір до кінця 2012 року залучити субординований борг на 800 млн грн. Про це в інтерв'ю УНІАН заявив голова правління банку Дмитро Зінков.

«Ми йдемо шляхом капіталізації банку. Залучаємо зараз субординовану позику... Документи знаходяться на реєстрації у Національному банку. До кінця 2012 року ми плануємо залучити 800 млн грн», - сказав Д.Зінков.

За його словами, кошти будуть залучені від юридичних осіб, які входять до DF Group.

Докладніше читайте в інтерв'ю Дмитра Зінкова інформаційному агентству УНІАН.