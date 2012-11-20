Долар на міжбанку у вівторок продовжив зниження

У вівторок, 20 листопада, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1700/8,2000, до 12:00 звузився спред - 8,1725/8,1790. На час закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,1600/8,1680 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2599/0,2604, до 12:00 ціни піднялися до 0,2605/09. На час закриття ціни відкотилися до рівня 0,2603/08. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 31,3365 (-0,2235).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2765/1,2820, змінюючись в достатньо вузькому коридорі.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,4395/10,4795, до 12:00 ціни становили 10,4555/10,4680. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH знизилися до 10,4520/10,4660.

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