Рада дозволила індексувати низку податків і зборів з урахуванням інфляції

17:56, 20 листопада 2012
Фінанси
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Верховна Рада України прийняла низку змін до Податкового кодексу України в частині індексації податків і зборів з урахуванням прогнозного рівня інфляції. За закон «Про внесення змін до Податкового кодексу (щодо ставок деяких податків і зборів» (№10687) проголосували 234 народних депутати при необхідних 226.

Згідно із законом, індексація податків і зборів на рівні 7,9% торкнеться акцизних податків (включаючи акциз на спирт, лікеро-горілчані вироби, тютюн і нафтопродукти), збору за первинну реєстрацію транспортного засобу, ставки екологічного податку, ставки податку на земельні ділянки, що не мають грошової оцінки, ставки збору за користування радіочастотним ресурсом.

Рівень індексації у розмірі 9,4% торкнеться плати за користування надрами з метою, не пов'язаною з видобуванням корисних копалин, ставки збору за спеціальне користування водою і лісовими ресурсами.

У документі також обумовлюються питання послаблення податкового тиску на суб'єкти малого підприємництва. З цією метою ставка єдиного податку зменшується до 5% із 7% для платників п’ятої групи, і до 7% з 10% для платників шостої групи платників податків, що працюють за спрощеною схемою оподаткування. Фізичним особам, платникам другої групи (за спрощеною схемою), дозволено подавати річні звіти замість щоквартальних.

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