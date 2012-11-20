ВР відклала на рік набуття чинності закону про державну службу

Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 233 із 340 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Нова редакція Закону України «Про державну службу», яка ухвалена Верховною Радою України 17 листопада 2011 року, передбачає набрання ним чинності з 1 січня 2013 року.

Нині ухваленим законом передбачено відтермінування набрання чинності Законом України від 17 листопада 2011 року № 4050-VI «Про державну службу» до 1 січня 2014 року.

Уряд пропонував, щоб відтермінувати на рік лише введення статей, що стосуються системи оплати праці державних службовців. Але ВР не підтримала урядовий законопроект. За нього не проголосував жоден народний депутат, тобто на табло був нуль.