Антимонопольний комітет призначив нового голову київського відділення

Антимонопольний комітет України призначив Віталія Абасова головою київського відділення АМКУ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, до призначення в Київ В.Абасов з березня 2012 очолював Севастопольське міське територіальне відділення Комітету, а до цього обіймав посаду заступника начальника управління Комітету з питань оскарження рішень у сфері державних закупівель.

В.Абасов закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім.Т.Шевченка за спеціальністю економіст-міжнародник.

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