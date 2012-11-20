Антимонопольний комітет призначив нового голову київського відділення
19:10, 20 листопада 2012Фінанси
0
Антимонопольний комітет України призначив Віталія Абасова головою київського відділення АМКУ.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.
Згідно з повідомленням, до призначення в Київ В.Абасов з березня 2012 очолював Севастопольське міське територіальне відділення Комітету, а до цього обіймав посаду заступника начальника управління Комітету з питань оскарження рішень у сфері державних закупівель.
В.Абасов закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім.Т.Шевченка за спеціальністю економіст-міжнародник.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Антимонопольний комітет вийшов у соцмережі
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter