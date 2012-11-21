Єврогрупа знову не змогла ухвалити рішення щодо Греції. Обговорення продовжать 26 листопада

Міністри фінансів країн єврозони (Єврогрупа) в ніч на середу, 21 листопада, знову не змогли домовитися щодо виділення Греції чергового траншу фінансової допомоги, повідомляє Reuters.

Про це йдеться в заяві, яку оприлюднили від імені глави Єврогрупи, прем'єр-міністра Люксембургу Жан-Клода Юнкера по закінченні засідання у Брюсселі.

«Ми продовжимо обговорення питання 26 листопада, на позачерговій зустрічі», - пообіцяв він.

У документі також говориться про те, що держборг Греції неможливо скоротити до 120% ВВП до 2020 року - рівня, який МВФ вважає прийнятним у нинішній ситуації, - без його часткового списання країнами єврозони.

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