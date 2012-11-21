Через ситуацію з Грецією пара EUR/USD знову відкотиться до позначки 1,27 - Forex Club

У зв'язку з тим, що Єврогрупа знову не змогла ухвалитии рішення щодо Греції (обговорення продовжиться 26 листопада), пара EUR/USD на торгах у середу, 21 листопада, знову відкотиться в район 1,2760 з метою 1,27, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, для GBP/USD сьогодні, скоріше за все, визначатиметься подіями в єврозоні. А втім, є невеликий шанс, що протокол минулого засідання міністрів фінансів усе ж викличе інтерес гравців ринку. Таким чином, тиск на пару посилиться: первинна мета 1,5870 і далі 1,5830.

Пара USD/JPY може подолати рівень 81,80, після чого попрямує до позначки 82,00.