З РФ за 10 місяців вивели за кордон 61 млрд доларів

Чистий відплив приватного капіталу з Російської Федерації в січні-жовтні 2012 року становив 61 мільярд доларів проти 60 мільярдів за аналогічний період роком раніше, сказав на засіданні Держдуми глава Центробанку Сергій Ігнатьєв, представляючи основні напрямки грошово-кредитної політики на 2013-2015 рік.

Як передає РІА «Новости», останній прогноз ЦБ РФ щодо чистого відпливу капіталу у 2012 році становить 67 мільярдів доларів.

Мінекономрозвитку не виключає, що відплив капіталу з Росії за підсумками року досягне 70 мільярдів доларів.

У 2011 році зафіксовано чистий вивіз капіталу з Росії в 80,5 мільярда доларів.